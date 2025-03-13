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Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок

Политика Материалы 13 марта 2025 10:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Я поздравляю Международный центр Низами Гянджеви за превосходную работу в течение последних лет и организацию столь важного международного мероприятия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Мы очень гордимся, что Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок. На нем обсуждаются вопросы мировой повестки дня», - отметил глава государства.

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