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Президент Ильхам Алиев: Решение о проведении COP29 в Азербайджане свидетельствовало об ответственном подходе нашей страны к энергоресурсам

Политика Материалы 13 марта 2025 11:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Решение о проведении COP29 в Азербайджане свидетельствовало об ответственном подходе нашей страны к энергоресурсам
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Мы считаем, что работа, проведенная в рамках COP29, и решение о проведении конференции в Азербайджане свидетельствуют об очень ответственном подходе нашей страны к энергоресурсам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что в нашей стране не только нет дефицита энергоносителей, а наоборот, сегодня она экспортирует электроэнергию в десятки стран, а природный газ – в 12 стран. Десять из них – европейские, и неслучайно наша страна известна как общеевропейский поставщик энергии», - подчеркнул глава государства.

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