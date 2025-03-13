Президент Ильхам Алиев: Решение о проведении COP29 в Азербайджане свидетельствовало об ответственном подходе нашей страны к энергоресурсам

БАКУ /Trend/ - Мы считаем, что работа, проведенная в рамках COP29, и решение о проведении конференции в Азербайджане свидетельствуют об очень ответственном подходе нашей страны к энергоресурсам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что в нашей стране не только нет дефицита энергоносителей, а наоборот, сегодня она экспортирует электроэнергию в десятки стран, а природный газ – в 12 стран. Десять из них – европейские, и неслучайно наша страна известна как общеевропейский поставщик энергии», - подчеркнул глава государства.