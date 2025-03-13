Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Во время COVID мы предоставили помощь более чем 80 странам

Политика Материалы 13 марта 2025 11:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Во время COVID мы предоставили помощь более чем 80 странам
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в течение четырех лет возглавлял Движение неприсоединения, в которое входят 120 стран. Во время COVID мы оказывали поддержку государствам-членам организации в различных ситуациях. Что касается гуманитарной и финансовой помощи, мы предоставили помощь более чем 80 странам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«При этом мы поддерживали активные отношения с нашими европейскими партнерами. В этом плане нашу роль можно сравнить с наведением мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером», - отметил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости