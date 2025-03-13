Политические конфликты изменили мир, определенность сменилась неопределенностью - Президент Албании

БАКУ /Trend/ - Политические конфликты изменили мир, определенность сменилась неопределенностью.

Как собщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня Президент Албании Байрам Бегай, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Он напомнил, что в этом году Форум проходит под девизом "Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности".

"Современный мир столкнулся не только с политическим кризисом. В то же время произошел экономический спад. Сегодня мир находится в переходном периоде. В этом переходе такие понятия, как свобода, демократия, права человека, справедливость и безопасность, подвергаются испытанию. Здесь пытаются доминировать киберугрозы, организованная преступность, ложная информация. От нас требуется единство, мужество. Вызовы касаются нового мирового порядка. Мы должны пропагандировать восстановление мира. Мы должны защищать границы и государственный суверенитет. От нас требуется сотрудничество на региональном и международном уровнях",- отметил Президент Албании.

Он подчеркнул, что приток нелегальных мигрантов в Европу еще раз свидетельствует о недостаточном контроле на границах.

"Опыт управления пандемией COVID-19 показал, что наиболее эффективным решением является единый механизм реагирования. Для этого мы также должны поддерживать технологический прогресс, развивать искусственный интеллект. Мы должны оставаться верными своим ценностям. Нам нужен такой мир, чтобы была достигнута экономическая стабильность, разрешены конфликты, чтобы наше общество укреплялось, а не распадалось", - сказал Байрам Бегай.

Глава государства также рассказал об отношениях между Азербайджаном и Албанией.

"Наша долгосрочная дружба нашла отражение во взаимном сотрудничестве, я имею в виду конкретные экономические и инфраструктурные проекты. Я привержен этому сотрудничеству и его развитию, несмотря на то, что наши страны не близки географически", - добавил Б.Бегай.

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