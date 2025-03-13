Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску по случаю Дня коронации, сообщает в четверг Trend.

"Ваше Святейшество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем Вашим единоверцам самые искренние поздравления по случаю Дня коронации.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение. Наше сотрудничество, направленное на поощрение гармоничных отношений между культурами и религиями, торжество идеалов гуманизма, с каждым днем наполняется новым содержанием и еще более укрепляется.

Высоко ценю Ваш личный вклад в развитие нашего сотрудничества со Святым Престолом и расширение нашего искреннего диалога. Благодарен Вам за Вашу неизменно высокую оценку роли Азербайджана, где царят образцовая атмосфера толерантности и традиции мультикультурализма, в продвижении взаимопонимания между народами мира.

Уверен, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будут служить расширению межцивилизационного и межрелигиозного диалога, сохранению и укреплению ценностей мультикультурализма, установлению мира и спокойствия во всем мире.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в Вашей благородной и священной миссии", - говорится в письме.