Президент Ильхам Алиев: Мы должны установить мир на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, в том числе более 100 женщин и 60 детей. Но мы должны смотреть в будущее.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Мы должны установить мир на Южном Кавказе», - сказал глава государства, отметив, что Азербайджан привержен мирному процессу и, по сути, является автором мирного соглашения. По его словам, в настоящее время идут обсуждения договора о мире между Арменией и Азербайджаном, большая часть пунктов которого уже согласована.