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Президент Ильхам Алиев: Европейская мониторинговая миссия на самом деле является разведывательной миссией Евросоюза

Политика Материалы 13 марта 2025 12:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Европейская мониторинговая миссия на самом деле является разведывательной миссией Евросоюза
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Поставляемое Армении разрушительное оружие направлено против нас. Возможно, сегодня они требуются где-то еще. Но это оружие отправляется в Армению.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что Европейская мониторинговая миссия по сути является разведывательной миссией Европейского Союза. «Они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам. В нашем распоряжении есть также достаточно разведывательных данных о такой выборочной миссии по наблюдению», — добавил Президент Ильхам Алиев.

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