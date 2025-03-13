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Президент Ильхам Алиев: Политика Энтони Блинкена свела американо-азербайджанские отношения на нет

Политика Материалы 13 марта 2025 12:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Политика Энтони Блинкена свела американо-азербайджанские отношения на нет
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Политика Энтони Блинкена фактически свела на нет американо-азербайджанские отношения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Мы выстраивали эти отношения десятилетиями. Мы были надежным и близким партнером США, и они были с нами. А когда они нуждались в нас, мы были рядом с ними: когда речь шла об Ираке, когда речь шла об Афганистане... Не являясь страной НАТО, Азербайджан в 2001 году присоединился к операциям в Афганистане. Именно наш [контингент] покинул эту страну последним», - сказал глава государства. «Однако после того, как мы ушли, против нас были введены санкции, и это вызвало большое разочарование в Азербайджане», - добавил Президент.

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