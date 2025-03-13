Мы привержены сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией и его развитию - Байрам Бегай

БАКУ /Trend/ - Дружба между Албанией и Азербайджаном находит свое отражение в долгосрочном сотрудничестве.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Республики Албания Байрам Бегай, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что следует особо подчеркнуть экономические и инфраструктурные проекты в сотрудничестве: «Мы привержены сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией и его развитию. Это отвечает интересам наших народов».

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.