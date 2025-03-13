В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества", сообщает Trend.

Как сказал в ходе панельных дискуссий президент Европейского совета, премьер-министр Бельгии в 2014-2019 годах Шарль Мишель, Европейский союз полностью поддерживает идею создания более инклюзивной и справедливой системы глобального управления.

"Мы должны быть реалистами в отношении вызовов, с которыми сталкиваемся. За последние пять лет мир пережил кризисы, напряженность и изменения в глобальном порядке. Вначале некоторые страны ЕС считали, что смогут справиться с кризисом в одиночку, однако быстро стало ясно, что это не будет работать", - отметил Шарль Мишель.

По его словам, необходимо поддерживать систему, основанную на правилах, однако существующий порядок не отражает реалии современного мира.

"Поэтому мы полностью поддерживаем идею создания более инклюзивного и справедливого глобального управления, и ЕС готов быть на передовой в защите этих принципов", - добавил он.

Шарль Мишель также подчеркнул, что для Евросоюза внимание к его действиям - это своего рода возможность.

"Нельзя просто оставаться в стороне. Мы должны принимать решения и становиться хозяевами своей судьбы, чтобы укрепить многостороннюю систему в поддержку многополярного мира", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

Новость обновляется