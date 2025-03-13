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Армения приняла предложения Азербайджана по двум остававшимся открытыми статьям мирного соглашения - глава МИД

Политика Материалы 13 марта 2025 15:48 (UTC +04:00)
Армения приняла предложения Азербайджана по двум остававшимся открытыми статьям мирного соглашения - глава МИД

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум остававшимся открытыми статьям мирного соглашения.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках XII Глобального Бакинского форума, сообщает Trend.

"То есть мы несколько раз сообщали, что остались две последние статьи, и на днях армянская сторона по каналам связи сообщила нам, что принимает предложения азербайджанской стороны по двум остававшимся открытыми статьям", - сказал он.

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