Джейхун Байрамов сообщил о предстоящем телефонном разговоре с главой МИД Сирии

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время у нас запланирован телефонный разговор с министром иностранных дел Сирии.

Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума, сообщает Trend.

Он отметил, что посольство Азербайджана в Сирии возобновило свою деятельность после 12-летнего перерыва.

"Изначально в Сирии функционировало посольство Азербайджана. Однако на фоне недружественных шагов, предпринятых против Азербайджана бывшим режимом Асада, деятельность нашего посольства была приостановлена. Учитывая новую ситуацию, новые реалии, мы сразу наладили контакты с новой властью. До возобновления работы посольства азербайджанская делегация посетила Сирию и провела ряд встреч. Наши контакты продолжаются. Мы уже оказали Сирии первую гуманитарную помощь. В то же время несколько дней назад на заседании министров Организации исламского сотрудничества (ОИС) в городе Джидда было принято решение о возобновлении деятельности Сирии в ОИС. Азербайджан также поддержал это решение. В ближайшее время у нас запланирован телефонный разговор с министром иностранных дел Сирии, в ходе которого мы обсудим ряд вопросов", - сказал министр.

Азербайджан поддерживает суверенитет Сирии, территориальную целостность, ее развитие.

"В будущем Азербайджанск продолжит оказывать поддержку гуманитарным проектам. Как на двусторонней основе, так и в контексте международных организаций наша страна будет всесторонне способствовать превращению Сирии в полноправного актора системы международных отношений", - подчеркнул Дж.Байрамов.

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