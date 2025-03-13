Работа по возвращению азербайджанских граждан, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом, будет продолжена - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Мы продолжим работу по возвращению в Азербайджан граждан страны, оказавшихся в сложной ситуации за ее пределами.

Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках XII Глобального Бакинского форума, сообщает Trend.

"Существует постоянно действующая межведомственная комиссия касательно граждан Азербайджанской Республики, оказавшихся в сложной ситуации в Сирии, Ираке, на других территориях конфликтов. Есть люди, которые в свое время отправились туда, и члены их семей все еще остаются на этих территориях. В работе комиссии, наряду с министерством иностранных дел, принимают участие представители более 10 государственных структур. С осуществлением деятельности совместно с другими коллегами, государствами-партнерами, как на территории Сирии, так и на территории Ирака, эта работа продолжается на регулярной основе.

За это время была осуществлена деятельность по поиску и возвращению в страну сотен женщин и детей, и эта работа будет продолжена", - отметил министр.

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