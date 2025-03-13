В СГБ Азербайджана заведено уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:27 )

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, произошедшим 5 марта 2025 года на нефтеперерабатывающем заводе SOCAR, расположенном в Низаминском районе города Баку, совместно с соответствующими государственными органами были проведены комплексные мероприятия.

Как сообщили Trend в Службе госбезопасности, в ходе предварительного расследования было установлено, что в процессе подготовки к ремонту насосной системы № N-21/1 установки первичной обработки № 21 производственного участка № 2 НПЗ SOCAR не были соблюдены соответствующие правила техники безопасности.

"Так, несмотря на наличие письменного предупреждающего уведомления о продолжающемся потоке мазута в насосе во время сдачи смены, дежурный персонал, работавший с 4 по 5 марта 2025 года, передал установку ремонтно-восстановительной бригаде, не приведя её в полностью готовое состояние и не обеспечив очистку трубопровода от тяжёлой дизельной фракции.

В результате, при отключении насосного оборудования от общей установки с целью ремонта, под давлением вытекла легковоспламеняющаяся мазутная масса, которая воспламенилась и вызвала крупный пожар, охвативший значительную территорию. Это создало серьезную угрозу жизни и здоровью людей, привело к выводу из эксплуатации установки первичной переработки, возгоранию окружающих конструкций, выходу из строя технических устройств, а также к перебоям в процессе производства топлива и материальному ущербу.

Кроме того, 8 марта 2025 года в рамках процесса устранения последствий пожара и подготовки установки к ремонту та же дежурная смена нарушила правила безопасности при сливе дизельного продукта из труб и установки первичной переработки. Несмотря на проведение сварочных работ на территории, дизельный продукт был слит на земельный участок, где расположена установка, что создало повторную угрозу возгорания, нарушило рабочий процесс на предприятии и нанесло материальный ущерб.

По факту в Службе государственной безопасности возбуждено уголовное дело, в рамках которого руководитель дежурной смены, главный оператор Гараев Садиг Гумбат оглу был задержан и привлечён к уголовной ответственности по статье 223.2 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!