Аркадий Гукасян признал, что "бюджет" сепаратистского режима в Карабахе был сформирован Арменией

БАКУ /Trend/ - 13 марта в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Аркадий Гукасян признал, что "бюджет" так называемого режима в Карабахе был сформирован Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, А. Гукасян сказал, что средства, выделенные Арменией на "бюджет" так называемого режима в Карабахе, назывались "кредитом", однако этот "кредит" являлся беспроцентным и бессрочным.

"В то время это называлось "беспроцентным кредитом". То есть вопрос о возврате "кредитов" в ближайшее время не стоял. Кроме того, в Армении решались таможенные вопросы "экспортируемой" и "импортируемой" из Карабаха продукции. Средства, собранные в Государственной таможенной службе Республики Армения в связи с "импортом" и " экспортом" в Карабахе, также были включены в "беспроцентные кредиты", - сказал он.

Обвиняемый сказал, что доходы от продажи "карабахской продукции" за рубежом через Армению были меньше, чем средства, выделенные Арменией под видом "кредита" в "бюджет" так называемого режима.

Он также отметил, что не осведомлен о том, какая страна указывалась в качестве производителя на "карабахских продуктах", "экспортируемых" в зарубежные страны через армянскую таможню.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти, а также в других тяжких преступлениях, совершенных в ходе военной агрессии Армении.

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