Азербайджан готов продолжить двусторонний диалог с Арменией по вопросам, связанным с процессом нормализации - МИД (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18. 04)

БАКУ /Trend/ - С удовлетворением отмечаем завершение переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает Trend.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорится в сообщении МИД.

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