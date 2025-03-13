Джейхун Байрамов обсудил с Димитрисом Аврамопулосом вопросы международной безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с представителем премьер-министра Греции, представителем парламента Греции, бывшим комиссаром комиссии Европейского Союза по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства, бывшим главой МИД Греции и бывшим министром национальной обороны Димитрисом Аврамопулосом.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, сообщает Trend.

Было отмечено, что стороны обсудили азербайджано-греческие двусторонние и многосторонние отношения, вопросы парламентской дипломатии, а также вопросы региональной и международной безопасности, перспективы сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики.

Министр Д.Байрамов также проинформировал о ситуации в регионе после конфликта, усилиях Азербайджана по установлению мира.

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