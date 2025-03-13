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Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)

Политика Материалы 13 марта 2025 21:01 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с бывшим специальным представителем Китая по европейским вопросам в Азербайджанской Республике У Хунбо.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Trend.

Отмечено, что в ходе встречи было обсуждено стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем, в частности по таким ключевым направлениям, как экономическое сотрудничество, торговля, развитие инфраструктуры и транспортные коммуникации.

Кроме того, в ходе беседы была затронута постконфликтная региональная ситуация.

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Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана обсудил постконфликтную ситуацию в регионе с бывшим спецпредставителем Китая (ФОТО)
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