Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспен.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что стороны обсудили обновленные приоритеты и способы сотрудничества Азербайджан-ООН, в том числе проектный механизм сотрудничества, основанный на национальных приоритетах.

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