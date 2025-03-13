Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)

Политика Материалы 13 марта 2025 23:18 (UTC +04:00)
Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспен.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что стороны обсудили обновленные приоритеты и способы сотрудничества Азербайджан-ООН, в том числе проектный механизм сотрудничества, основанный на национальных приоритетах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)
Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)
Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)
Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)
Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)
Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)
Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)
Обсуждены приоритеты сотрудничества Азербайджана и ООН (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости