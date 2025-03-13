Оружие привозили из Ханкенди и Армении - Мадат Бабаян

БАКУ/ Trend/ - В ходе продолжившегося 13 марта судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Мадат Бабаян ответил на вопросы.

Как передает Trend, он заявил, что входил в состав вооруженного отряда в Агдере, а выдаваемое членам отряда оружие доставлялось руководителем вооруженного формирования из Ханкенди и Армении.

Обвиняемый добавил, что руководителем вооруженного формирования был Ваник Петросян.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжится 14 марта.