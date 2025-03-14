Названы сроки проведения III Национального градостроительного форума в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В октябре 2025 года в Азербайджане пройдет III Национальный градостроительный форум.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев в ходе панельной дискуссии на тему "Восстановление во имя мира: постконфликтное развитие и региональная стабильность" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"В этом году, в октябре, мы проведем 3-й Национальный градостроительный форум с акцентом на региональные аспекты. На форуме будут обсуждаться потенциальные направления сотрудничества, направленные на долгосрочное развитие и устойчивость. Успешно организовав COP29 в прошлом году, Азербайджан подтвердил свою приверженность глобальным принципам, основанным на мире и стабильности. В мае 2026 года Баку примет 13-ю сессию Всемирного форума городского развития (WUF13) объединяя политиков, экспертов и заинтересованные стороны для обсуждения не только вызовов и решений, стоящих перед организацией, но и для вдохновения на партнерство, сотрудничество и совместные действия во имя более светлого будущего",- сказал он.

Гулиев отметил, что восстановление во имя мира — это не только локальный или национальный вызов, но и процесс с региональными последствиями.

"Постконфликтное восстановление дает уникальную возможность выстраивать мосты сотрудничества и стабильности, превращая вызовы в новые возможности, выходящие за рамки государственных границ. Работая вместе с соседними странами и международными партнерами, мы можем обеспечить, чтобы наши усилия по восстановлению способствовали не только национальному развитию, но и укреплению регионального мира и стабильности",- подчеркнул он.