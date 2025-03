Завершился второй день XII Глобального Бакинского форума (ДОПОЛНЕНО)

заголовок изменен, первая версия 10:04

БАКУ /Trend/ - Завершился второй день XII Глобального Бакинского форума.

Сегодня на мероприятии прошли панельные дискуссии на следующие темы: "Путь к миру" (Path to Peace), "Средние державы в новом мировом порядке" (Middle Powers in the New World Order), "Восстановление ради мира: постконфликтная реконструкция и региональная стабильность" (Rebuilding for Peace: Post-Conflict Reconstruction and Regional Stability), "COP29: Прорыв к Белену — ускорение трансформации" (COP29: Breakthrough to Belem - Accelerating Transformation).

На панельных дискуссиях выступили министр иностранных дел Австрии в 2000–2004 годах, Европейский комиссар по внешним связям и политике добрососедства в 2004–2009 годах, Европейский комиссар по торговле и политике добрососедства в 2009–2010 годах Бенита Ферреро-Вальднер, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, президент Исландии в 1996–2016 годах Оулавюр Рагнар Гримссон, председатель Президиума Боснии и Герцеговины в 2014–2018 годах Младен Иванич, президент Болгарии в 1997–2002 годах Пётр Стоянов, министр иностранных дел Турции в 1991–1994 годах, спикер Великого национального собрания в 1997–1999 годах Хикмет Четин, премьер-министр Мальты в 2013–2020 годах Джозеф Мускат, президент Монголии в 2005–2009 годах Намбарын Энхбаяр, министр обороны Латвии в 2019–2022 годах, министр иностранных дел Латвии в 2004–2007 годах Артис Пабрикс.

Также выступили бывший вице-президент ExxonMobil и руководитель Глобальной кампании против торговли людьми Джин Бадершнайдер, бывший премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон (видео-обращение), мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф, президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, президент Всемирной ассоциации экологических и ресурсных экономистов, председатель UN SDSN Global Climate Hub, директор AE4RIA Фиби Кундури, председатель Законодательного собрания Тонга Лорд Факафануа, генеральный секретарь ШОС в 2016–2018 годах, министр иностранных дел Таджикистана в 1992–1994 годах Рашид Алимов, президент Liberal International Хакима Эль Хаите, бывший министр окружающей среды Перу Мануэль Пульгар Видаль и другие.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия обсуждаются глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.