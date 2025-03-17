Община Западного Азербайджана призвала международную общественность оказать давление на Армению

БАКУ /Trend/ - Как известно, армяно-азербайджанский конфликт, начавшийся с совершенного Арменией против азербайджанцев насилия в Гафанcком районе в 1987 году, и продолжавшийся на протяжении 30 лет, нанес огромный ущерб Азербайджану и подверг большим страданиям азербайджанцев. С восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана конфликт остался позади, что создало возможность для установления прочного мира и справедливости в регионе. Именно по инициативе Азербайджанской Республики между двумя государствами начался политический процесс по этим вопросам.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении, в частности, отмечается: "Как сообщалось на днях, в ходе переговоров по проекту соглашения, охватывающего некоторые из многочисленных вопросов по нормализации отношений, Армения приняла предложения Азербайджана по двум оставшимся открытым статьям.

Однако этого недостаточно. Армянская сторона, в свою очередь, также должна проделать работу по решению других оставшихся вопросов для установления прочного мира и справедливости. К ним относятся создание условий для безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в свои дома, выполнение обязательства беспрепятственного транзита, исключение территориальных претензий к Азербайджану из своей конституции и законов, обращение о ликвидации Минской группы ОБСЕ, признание своей ответственности за оккупацию азербайджанских территорий, нанесение Азербайджану огромного ущерба и совершение насилия в отношении азербайджанцев, выплата компенсаций, ликвидация всех "институтов" так называемого режима на своей территории, прекращение героизации военных преступников, остановка программы вооружения и возврат приобретенного оружия.

Община Западного Азербайджана призывает международную общественность оказать давление на Армению с тем, чтобы она выполнила свои обязательства".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!