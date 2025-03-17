Обеспечение режима в Карабахе боеприпасами осуществляло минобороны Армении - обвиняемый Мнацаканян (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На продолжающемся судебном процессе в Бакинском военном суде 17 марта обвиняемый Лёва Мнацаканян признал, что решения о назначениях на "высокие должности" в "армии" сепаратистского режима в Карабахе выносились в Армении, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, "назначения на должности по званиям от подполковника-лейтенанта и выше осуществлялись начальником генерального штаба вооруженных сил, министром обороны и президентом Армении".

"А я как "командир армии" мог назначать на должности до майора включительно и присваивать звания до майора", - сказал обвиняемый.

Он добавил, что финансовые вопросы "армии" сепаратистского режима решались министерством обороны Армении, а вооружение полностью обеспечивалось вооруженными силами Армении.

"У нас была служба снабжения. Служба снабжения принимала вооружение, а затем передавала каждому подразделению. То есть обеспечение оружием и боеприпасами осуществлялось министерством обороны Армении", - сказал Мнацаканян.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

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