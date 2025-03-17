ПА ОБСЕ приветствует прогресс в переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Луис Граса поприветствовал завершение работы над текстом проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сообщает Trend.

Он призвал обе стороны "продолжать конструктивную и искреннюю работу ради мирного будущего".

"Этот прогресс является важным шагом к стабильности и миру в регионе. ПА ОБСЕ подтверждает готовность поддерживать инициативы, направленные на укрепление региональной стабильности, доверия и примирения на Южном Кавказе", - отметил Граса.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - сказали в МИД.