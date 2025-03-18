В Азербайджане продлен особый карантинный режим (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:05)
БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджанской Республики продлен особый карантинный режим.
Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В соответствии с решением, особый карантинный режим продлен до 1 июля.
Отметим, что ранее, согласно решению, особый карантинный режим был продлен до 1 апреля.
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