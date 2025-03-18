Лицо, распростринившее видеоматериалы о Вооруженных силах Азербайджана, привлечено к следствию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Лицо, распространившее видеоматериалы, относящиеся к Вооруженным силам Азербайджанской Республики, привлечено к следствию.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

17 марта 2025 года в зарубежном сегменте социальных сетей была распространена информация о якобы проведении военных операций на государственной границе Азербайджанской Республики с видеоизображениями передвижения военной техники, принадлежащей армии Азербайджана.

В связи с этим в СГБ Азербайджана было возбуждено уголовное дело. В результате проведенного предварительного расследования было установлено, что опубликованные видеокадры были сняты 27 февраля 2025 года.

Кроме того было установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Рустамов Самед Бахман оглу (2007 года рождения), 27 февраля 2025 года на территории Гядабейского района снял на видео передвижение военной техники, принадлежащей Вооружённым силам Азербайджанской Республики, и 15 марта 2025 года разместил этот видеоматериал, распространение которого запрещено законом, на своей странице в социальной сети TikTok.

Позже было установлено, что к этим видеозаписям в социальных сетях были добавлены кадры, относящиеся к разным периодам, и они использовались как источник различных недостоверных новостей.

В результате принятых неотложных мер, Самед Рустамов был задержан и привлечен к следствию, в качестве вещественных доказательств был изъят мобильный телефон, на который он снимал эти видеозаписи.

Еще раз сообщается, что съемка видеокадров, связанных с воинскими подразделениями армии Азербайджана, их дислокацией, передвижениями, боевой и мобилизационной подготовкой, оружием, военной техникой, а также распространение подобных видеоматериалов в интернет-ресурсах, включая социальные сети, влечет за собой уголовную ответственность. В отношении лиц, совершивших подобные действия, будут приняты юридические меры в соответствии с законодательством.