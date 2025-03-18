Азербайджанские диаспорские организации в Европе выступили с заявлениями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армяне пытаются оказать давление на международном уровне, чтобы освободить сепаратистов, осужденных в Азербайджане за преступления, совершенные в Карабахе с 1987 года. С целью предотвращения этого давления азербайджанские диаспорские организации в Европе направили заявления в соответствующие структуры стран, в которых они действуют.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что председатель Общественного объединения "Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы", главный редактор журнала "Акорд" Мария Атанасова-Гусейнова, президент Азербайджанской ассоциации тюркской культуры Талех Гурбанов, председатель Азербайджано-турецкой молодежной организации Ульвия Джаббарова, руководитель Азербайджанского культурного общества "Натаван" Лейла Бегим Джафарова, руководитель Общества греко–азербайджанской дружбы "Гала" Рашид Мамедов, руководитель организации "Медени" Эмиль Алиев, руководитель организации Land of Fire Фарид Амралиев демонстрируют активную деятельность в этом направлении.

В заявлениях особое внимание было уделено вопросу об азербайджанских реалиях и Ходжалинском геноциде, совершенном против азербайджанцев. Также было рассказано о зверствах против человечности и международного права, совершенные против наших соотечественников во время оккупации наших земель. В заявлениях также выдвигались вопросы расследования преступления геноцида и справедливого наказания преступников.

Эти шаги являются важной инициативой, направленной на более эффективное донесение правого голоса Азербайджана и азербайджанского народа до международного сообщества.

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