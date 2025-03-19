В Азербайджане лица, достигшие 21 года, будут иметь право на приобретение гражданского огнестрельного оружия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, достигшие 21 года, смогут приобретать гражданское огнестрельное оружие.

Как сообщает Trend, это отражено в законе Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О служебном и гражданском оружии", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, в Азербайджанской Республике граждане Азербайджанской Республики, достигшие 18-летнего возраста, могут приобретать гражданское оружие (кроме огнестрельного). В то же время в Азербайджанской Республике граждане, достигшие 21-летнего возраста, могут приобретать гражданское огнестрельное оружие.