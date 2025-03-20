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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу (Дополнено)

Политика Материалы 20 марта 2025 09:42 (UTC +04:00)

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(Новость дополнена, первая версия вышла в 09:35)

БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Кешишкендского направления.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что 19 марта с 19:00 до 19:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района, обстреливали позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия.

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