Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу (Дополнено)

(Новость дополнена, первая версия вышла в 09:35)

БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Кешишкендского направления.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что 19 марта с 19:00 до 19:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района, обстреливали позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!