Армения прибегает к манипуляциям, пытаясь сформировать ошибочное мнение о позиции Азербайджана в мирном процессе - МИД

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан осуждает необоснованные заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сделанные 20 марта 2025 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел в ответ на необоснованные претензии, высказанные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, сообщает Trend.

"К сожалению, вместо того, чтобы пытаться устранить проблемы, препятствующие подписанию мирного договора, армянская сторона занимается манипуляциями, изображая Азербайджан как страну, не заинтересованную в мире.

Напомним, что страной, которая начала агрессию против своего соседа, подвергла этнической чистке и изгнала всех азербайджанцев как из Армении, так и с территорий, оккупированных ею почти 30 лет, устроила массовые убийства, уничтожила города и поселки, был не Азербайджан, а Армения. Азербайджан никогда не проводил оккупационную политику против Армении и не был заинтересован в том, чтобы регион стал зоной конфликта.

Заявление министра иностранных дел Армении о том, что Армения согласилась с последней версией проекта мирного договора и тем самым открыла путь к завершению переговоров по тексту, демонстрирует, каким образом эта страна на протяжении последних двух с половиной лет препятствовала процессу, внося неприемлемые предложения в текст переговоров. Именно азербайджанская дипломатия и предпринятые шаги позволили нам завершить переговоры по тексту.

Однако это ни в коем случае не должно означать, что мы останемся безучастными к продолжающимся претензиям против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, закрепленным в конституции Армении, а также действиям Армении, стремящейся сохранить Минскую группу и соответствующие структуры ОБСЕ, являющиеся остатками оставшегося в прошлом конфликта", - отметили в МИД.

В министерстве отметили, что мирный договор будет подписан лишь после полного устранения Арменией всех препятствий на пути к миру.

"Когда министр иностранных дел Армении и другие официальные лица заявляют, что Азербайджан якобы не дал положительный ответ на их надуманные предложения по коммуникациям и "механизмам контроля над вооружениями", складывается впечатление, что армянская сторона либо не следит за заявлениями МИД Азербайджана по этим вопросам, либо страдает от недобросовестности, невнимательности, предвзятости или стремления к манипуляции.

"Что касается призывов к освобождению заключенных армянского происхождения, обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления, мы подчеркиваем, что расследование и судебное преследование преступлений является неотъемлемым правом и обязанностью Азербайджана в соответствии с Женевскими конвенциями, международным правом и внутренним законодательством в целом.

Если Армения действительно заинтересована в решении существующих гуманитарных проблем, она должна обеспечить право азербайджанцев, изгнанных из Армении, безопасно вернуться в свои дома, предоставить информацию о местонахождении около 4000 пропавших без вести азербайджанцев, сотрудничать в вопросе предоставлении карт минных полей, в массовом порядке установленных на азербайджанских территориях.

Азербайджан продолжит мирные усилия во всех направлениях и решительно будет препятствовать шагам, направленным против этого процесса", - отметили в МИД.

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