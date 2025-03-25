Главы религиозных конфессий в Азербайджане направили обращение премьер-министру Великобритании (Дополнено)

Новость дополнена (первая новость вышла в 13:26)

БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий в Азербайджане направили обращение премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру, сообщает Trend.

В письме выражается глубокая обеспокоенность по поводу письма, адресованного премьер-министру главой епархии Армянской церкви в Великобритании и Ирландии епископом Овакимом Манукяном и рядом других религиозных деятелей в Великобритании.

"Это письмо, рассматривающее политические события в нашем регионе сквозь призму религии, содержит искаженную информацию и, по сути, является частью усилий, направленных на подрыв существующего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Единственной причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией на протяжении более 30 лет была оккупация Арменией Карабахского региона нашей страны. Теперь, когда Азербайджан освободил свои территории и восстановил суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, конфликт завершён.

Армянские граждане, в настоящее время представшие перед судом в Азербайджане, не являются "пленными" или "военнопленными". Существуют многочисленные достоверные и конкретные доказательства того, что в 1991–2023 годах, а также в последние годы существования СССР, в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана ими были совершены тяжёлые военные преступления против азербайджанцев. В докладе за 2019 год под названием "Военные преступления на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и ответственность Республики Армения", опубликованном в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН (a/74/676 – S/2020 / 90), содержится подробная информация о преступлениях против человечности, совершённых армянами во время оккупации азербайджанских территорий: https://t.co/bSVDxuJYSZ".

Несмотря на необоснованные утверждения, указанным лицам предоставлено право на защиту, они никогда не жаловались на какое-либо плохое обращение, а судебные процессы проходят прозрачно. Недавно, 13 марта, в заключении Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета ООН по правам человека (a/HRC/VGAD/2024/46) были отклонены иски об отказе от справедливого судебного разбирательства по делу Рубена Варданяна, а судебные процедуры были признаны соответствующими международным стандартам.

Этот судебный процесс является частью послевоенных усилий Азербайджана по обеспечению прав безвинных жертв агрессии, осуществлению правосудия и привлечению к ответственности лиц, обвиняемых в военной агрессии, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Поэтому призывы к освобождению этих армянских граждан являются неуважением к тысячам азербайджанцев, ставших жертвами военных преступлений, а также вмешательством в судебную систему Азербайджана. Эти призывы также являются оскорблением и нарушением международных норм и основных принципов человечности. Безнаказанность недопустима.

Уважаемый премьер-министр, Азербайджан - это уникальное пространство в мире, где религиозное и культурное разнообразие считается духовным богатством. Мультикультурализм является государственной политикой в Азербайджане, и мы гордимся тем, что в то время, как в мире усиливаются этническая, религиозная и расовая дискриминация, Азербайджан служит примером того, как мусульмане, христиане, евреи и представители других конфессий живут вместе в гармонии и процветании. Мы все знаем, что то же самое характерно и для Великобритании. Здесь приверженность инклюзивности, интеграции и взаимному уважению позволяет людям из всех слоёв общества развиваться и жить в гармонии. Азербайджанская община, проживающая и развивающаяся в Великобритании, является ярким примером этого.

Конфликт, ранее существовавший между Арменией и Азербайджаном, не имеет никакого отношения к религии. К сожалению, некоторые армянские религиозные деятели прибегают к провокационной религиозной риторике в контексте прежнего конфликта между Арменией и Азербайджаном с целью подорвать мирный процесс. Хотя не вызывает удивления, что эти внутренние разногласия в армянском обществе теперь распространяются и на другие страны, вызывает обеспокоенность тот факт, что архиепископ Лондона и некоторые другие религиозные лидеры в Великобритании были втянуты в политические обсуждения касательно нашего региона на основе ложных утверждений.

Азербайджан и Армения с 2020 года ведут интенсивные мирные переговоры. Несмотря на заметный прогресс, остаются некоторые нерешённые вопросы. Мы признательны Великобритании за её сбалансированную позицию по отношению к прежнему конфликту между Арменией и Азербайджаном, а также за поддержку текущего мирного процесса в нашем регионе. Мы уверены, что правительство Великобритании и впредь будет поддерживать усилия Азербайджана по установлению прочного мира в регионе и обеспечению справедливости для своих граждан.

Примите наши наилучшие пожелания в вашей чрезвычайно ответственной деятельности и наши молитвы за дальнейшее процветание и благополучие народа Соединённого Королевства.

С уважением,

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукур Пашазаде

Архиерей Русской православной церкви, епископ Бакинской и Азербайджанской епархии Алексий

Глава общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев

Глава общины европейских евреев в Азербайджане Александр Шаровский

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили

Глава сефардской еврейской религиозной общины в Баку Замир Исаев", - говорится в обращении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!