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Укрепление связей с Азербайджаном остается главным приоритетом для Пакистана - заместитель премьер-министра

Политика Материалы 28 марта 2025 22:28 (UTC +04:00)
Укрепление связей с Азербайджаном остается главным приоритетом для Пакистана - заместитель премьер-министра
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Укрепление пакистано-азербайджанских связей посредством многопрофильного сотрудничества остается одним из основных приоритетов правительства Пакистана.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана, сенатор Мухаммад Исхак Дар, выступая на межминистерской встрече с Азербайджаном по предложениям инвестиционных проектов в Исламабаде.

В заседании приняли участие министр коммуникаций, национальный координатор Специального совета по инвестициям (SIFC), федеральные министры финансов, нефти, внутренних дел, здравоохранения, торговли и Национального управления автомобильных дорог, а также высокопоставленные лица Министерства иностранных дел.

На форуме была представлена информация о ходе работы по различным направлениям. Заместитель премьер-министра поручил до 3 апреля этого года завершить подготовку предложений по инвестициям в инфраструктуру, нефтяную промышленность, торговлю и информационные технологии.

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