В Баку проходит международная конференция на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 марта в Баку проходит международная конференция на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает Trend, в мероприятии участвуют лидеры и представители движений за независимость, а также семьи политзаключенных с территорий, находящихся под колониальным контролем Франции и Нидерландов, включая Гваделупу, Французскую Гвиану, Канаки (Новую Каледонию), Корсику, Мартинику, Реюньон, Бонайре, Французскую Полинезию, Майотту, Уоллис и Футуну.

В ходе конференции обсуждаются вопросы, связанные со стиранием религиозной и национальной идентичности в условиях колониального правления, политикой ассимиляции в отношении коренных народов, включая запрет или ограничение использования родных языков, давление на религиозные убеждения, принудительное изменение имен и фамилий, а также переписывание истории и культуры в соответствии с имперскими интересами.

Участники обмениваются мнениями о последствиях колониальной политики, глобальных движениях против колониализма, защите национального наследия, освобождении политзаключенных, требованиях репараций, а также о современной колониальной политике Франции и Нидерландов.

Ожидается, что в рамках конференции Бакинская инициативная группа подпишет меморандум о взаимопонимании с одним из движений за независимость.

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