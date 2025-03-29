МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Мьянме и Таиланде

БАКУ /Trend/ – Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с многочисленными жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации, размещенной в субботу на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Выражаем глубокие соболезнования пострадавшим от разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде. Надеемся, что пострадавшие как можно скорее вернутся к нормальной жизни, а затронутые районы будут восстановлены и отстроены заново», — отмечается в публикации.

Напомним, что накануне в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 и 6,4. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, вызвав серьезные разрушения в обеих странах.

По последним данным, в результате землетрясения в Мьянме погибли 1007 человек, еще 2389 получили ранения. В Таиланде число погибших достигло 10, ранения получили 16 человек.

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