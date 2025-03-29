Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

БАКУ /Trend/ - Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в субботу Trend.

"Уважаемый Президент, дорогой Брат.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с праздником Рамазан.

По случаю нашего благословенного праздника, который, я надеюсь, принесет исламскому миру и всему человечеству мир и спокойствие, я молю Всевышнего об укреплении нашей солидарности и единства.

От имени моего народа и от себя лично желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – добрых дней и благополучия", - говорится в письме.