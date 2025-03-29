Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Первая леди Узбекистана поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Политика Материалы 29 марта 2025 19:01 (UTC +04:00)
Первая леди Узбекистана поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан
Фото: Википедиа

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева направила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в субботу Trend.

«Уважаемая госпожа, Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, который с большой радостью встречает вся мусульманская умма, с огромным удовольствием выражаю свои наилучшие пожелания и глубокое почтение.

Да примет Всевышний все Ваши молитвы, пожелания и благие дела, пусть крепнут давние узы дружбы и добра между нашими братскими народами.

Уважаемая госпожа, Ваше превосходительство, в этот знаменательный праздничный день, когда наши сердца освещены светом и благодатью благословенного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, достатка и изобилия Вашему очагу»,- говорится в письме.

Лента

Лента новостей

Читать все новости