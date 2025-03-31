Президент Алжира поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

БАКУ /Trend/ - Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в понедельник Trend.

"Ваше превосходительство, мой дорогой Брат.

От имени народа, правительства Алжира и от себя лично передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашему братскому народу – еще большего прогресса и процветания. Молю Всевышнего Аллаха вновь даровать нам и всей исламской умме этот праздник с миром, добром и изобилием.

По случаю этого знаменательного праздника еще раз хочу выразить приверженность укреплению братских отношений между нашими странами в интересах двух братских народов, обязательству содействовать прогрессу исламской уммы в условиях благополучия и стабильности.

Ваше превосходительство, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение и наилучшие пожелания", - говорится в письме.