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Президент Алжира поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Политика Материалы 31 марта 2025 13:19 (UTC +04:00)
Президент Алжира поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в понедельник Trend.

"Ваше превосходительство, мой дорогой Брат.

От имени народа, правительства Алжира и от себя лично передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашему братскому народу – еще большего прогресса и процветания. Молю Всевышнего Аллаха вновь даровать нам и всей исламской умме этот праздник с миром, добром и изобилием.

По случаю этого знаменательного праздника еще раз хочу выразить приверженность укреплению братских отношений между нашими странами в интересах двух братских народов, обязательству содействовать прогрессу исламской уммы в условиях благополучия и стабильности.

Ваше превосходительство, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение и наилучшие пожелания", - говорится в письме.

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