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Президент Габонской Республики на переходный период поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Политика Материалы 31 марта 2025 15:06 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Габонской Республики на переходный период Брис Клотер Олиги Нгема направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в понедельник Trend.

"Господин Президент.

В то время когда мусульманская община отмечает священный праздник Рамазан, передаю Вам, Вашей семье свои искренние поздравления, пожелания здоровья, счастья и процветания.

Месяц Рамазан – время мира, спокойствия и высокой духовности для мусульман. Этот месяц также имеет важное значение с точки зрения источника личностного развития, размышлений и общения.

Надеюсь, что этот благословенный месяц будет способствовать укреплению общечеловеческих ценностей обмена, солидарности и великодушия, объединит нас в нашей деятельности перед лицом главных вызовов сегодняшнего дня.

Господин Президент, выражаю Вам высочайшее почтение", - говорится в письме.

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