Президент Публичного акционерного общества "Сбербанк" России направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

БАКУ /Trend/ - Президент, председатель правления Публичного акционерного общества «Сбербанк» Российской Федерации Герман Греф направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, сообщает во вторник Trend.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент!

Поздравляю Вас с праздником Новруз – символом весны, обновления и благополучия!

Этот древний праздник, отмечаемый многими народами, олицетворяет гармонию, созидание и единство, он напоминает нам о важности трудолюбия, взаимопонимания и стремления к переменам. Сегодня, как и на протяжении веков, Новруз является не только праздником природы, но и временем укрепления традиций, дружбы, согласия и взаимного уважения.

Пусть этот день вдохновит нас на новые достижения, успешное сотрудничество и плодотворную работу на благо общества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, пусть каждый день будет наполнен добрыми делами, профессиональными успехами и новыми перспективами!" - говорится в письме.