Президент Республики Гвинея-Бисау поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент, дорогой Брат.

Очень рад в духе дружбы и братства передать Вам свои самые искренние поздравления и приветствия по случаю священного праздника Рамазан.

Да примет Всевышний и Милосердный Аллах наш пост и молитвы, да дарует Он исламской умме мир, прогресс, солидарность и счастье!

Господин Президент, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в письме.