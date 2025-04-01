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Президент Республики Гвинея-Бисау поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 1 апреля 2025 20:17 (UTC +04:00)
Президент Республики Гвинея-Бисау поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент, дорогой Брат.

Очень рад в духе дружбы и братства передать Вам свои самые искренние поздравления и приветствия по случаю священного праздника Рамазан.

Да примет Всевышний и Милосердный Аллах наш пост и молитвы, да дарует Он исламской умме мир, прогресс, солидарность и счастье!

Господин Президент, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в письме.

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