Генеральный секретарь ОИС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
"Ваше превосходительство, господин Президент.
От себя лично и от имени Генерального секретариата и структур Организации исламского сотрудничества имею честь передать Вашему превосходительству наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного месяца Рамазан.
Молим Всевышнего Аллаха о постоянном прогрессе, процветании Азербайджанской Республики, спокойствии, безопасности и благополучии исламской уммы.
Ваше превосходительство, господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в письме.