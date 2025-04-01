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Генеральный секретарь ОИС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 1 апреля 2025 20:20 (UTC +04:00)
Генеральный секретарь ОИС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От себя лично и от имени Генерального секретариата и структур Организации исламского сотрудничества имею честь передать Вашему превосходительству наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного месяца Рамазан.

Молим Всевышнего Аллаха о постоянном прогрессе, процветании Азербайджанской Республики, спокойствии, безопасности и благополучии исламской уммы.

Ваше превосходительство, господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в письме.

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