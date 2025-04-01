Джейхун Байрамов обсудил с советником Президента Ирана вопросы международной безопасности

БАКУ /Trend/ - 1 апреля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с советником Президента Исламской Республики Иран по политическим вопросам Мехди Санаи. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты текущей двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также вопросы региональной и международной безопасности, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Сообщается, что была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов, а также существующего политического диалога в развитии азербайджано-иранских отношений, отмечено, что обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, способствует расширению сотрудничества.

Обсудив перспективы сотрудничества между двумя странами в ряде сфер, в том числе в политической, экономической, торговой, энергетической безопасности, транспорте и коммуникациях стороны отметили, что ряд проектов, совместно реализуемых Азербайджаном и Ираном, сыграл важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через регион.

Было отмечено, что Государственная комиссия по экономической, торговой и гуманитарной сферам между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран является важной платформой для обсуждения существующих возможностей сотрудничества в соответствующих областях. Отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), D-8.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!