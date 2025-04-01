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В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)

Политика Материалы 1 апреля 2025 19:35 (UTC +04:00)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 1 апреля продолжилось судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также о терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также выбранным им защитником.

На заседании суда дали показания потерпевшие.

Новость обновляется

В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)
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