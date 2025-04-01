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Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Политика Материалы 1 апреля 2025 20:06 (UTC +04:00)
Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан
Фото: Акорда

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с великим праздником исламской уммы – Ораза айт.

Пусть единство наших народов возрастет, а наше счастье умножится в этот священный праздник, с которого начинается духовное очищение и всестороннее совершенствование человечества.

В эти священные дни, которые все мусульмане с нетерпением ждут и с большой радостью отмечают, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, огромного счастья и больших успехов в Вашей ответственной работе, а азербайджанскому народу – благополучия и процветания.

Пусть Аллах примет наши намерения и добрые дела, и пусть мы все благополучно дойдем от одного Рамазана к другому, из одного года в другой!

Счастливого праздника Ораза айт!" - говорится в письме.

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