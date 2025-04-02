Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана очень большие планы в сфере возобновляемой энергии

БАКУ/Trend/ - В сфере возобновляемой энергии, где немецкие компании обладают огромным опытом, у Азербайджана также есть очень большая программа и планы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Мы намерены к 2030 году за счет инвестиций иностранных инвесторов довести производственную мощность возобновляемых источников энергии до 6 гигаватт, и это вполне реально. Часть этого объема будет экспортироваться в Европу», - подчеркнул глава государства.