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Президент Ильхам Алиев: Сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились

Политика Материалы 2 апреля 2025 12:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ/Trend/ - Наша историческая Победа открыла путь к мирным переговорам, и считаю, что сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Выразив уверенность, что визит Президента Германии в Азербайджан будет иметь очень позитивные результаты, глава государства подчеркнул: «Это первый официальный визит Президента Германии в Азербайджан в истории двусторонних отношений, и уверен, что его результаты еще больше сблизят наши страны».

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