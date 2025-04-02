Мухаммад Шахбаз Шариф направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, сообщает в среду Trend.

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

Передаю Вам, Вашим близким и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю любимого праздника Новруз.

Праздник Новруз символизирует приход весны, новые начинания, гармонию и надежду. Этот праздник также дает нам хорошую возможность обновить наши узы дружбы и поделиться своими чаяниями.

С этим настроем я вновь подтверждаю твердую приверженность Пакистана по переходу наших братских связей в русло взаимовыгодного экономического партнерства.

Ваше превосходительство, я с удовольствием вспоминаю свои теплые и продуктивные встречи с Вами во время моего визита в Вашу прекрасную страну в феврале нынешнего года. Я возлагаю большие надежды увидеть Ваше превосходительство в Исламабаде", - говорится в письме.