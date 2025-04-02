Президент Ильхам Алиев назвал условия подписания мирного договора с Арменией

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день текст мирного договора полностью согласован, он состоит из 17 параграфов. Никаких дополнительных условий Азербайджан здесь не выдвигает. Наши условия известны Армении, они не новы. Мы уже долгое время выдвигаем эти условия, однако до сих пор не получили от Армении какого-либо серьезного ответа. В чем они заключаются? Во-первых, должна быть упразднена Минская группа ОБСЕ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Второй вопрос касается конституции Армении. В конституции Армении есть ссылка на Акт о независимости Армении. Он является составной частью конституции. А там есть положение о присоединении законной, исторической территории Азербайджана к Армении, что считается открытой территориальной претензией к нам. Поэтому изъятие этого положения из конституции Армении является нашим легитимным требованием. После выполнения этих двух условий, никаких препятствий для подписания мирного договора не будет. Как говорится, мяч на стороне Армении. Если Армения действительно хочет подписать мирный договор, она должна принять эти два легитимных условия Азербайджана».