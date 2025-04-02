Эмомали Рахмон направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

По случаю наступления благословенного праздника Иди Фитр имею честь выразить Вам и всему народу дружественного Азербайджана наши искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Традиции, обычаи и высокие духовные идеалы этого славного праздника на протяжении истории наставляют наши народы на чистоту и благочестие, сопереживание и толерантность, доброту и взаимную поддержку, благородство и доброжелательность.

Уверен, что отношения дружбы и многогранное сотрудничество между нашими странами, благодаря высоким ценностям этого благодатного праздника, и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов.

В эти знаменательные дни прошу у Всевышнего для Вас крепкого здоровья, счастья, новых успехов, а братскому народу Азербайджана – мира и стабильности, благополучия, прогресса и устойчивого процветания", - говорится в письме.